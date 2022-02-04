نشرة أخبار الفن: المهن التمثيلية تصدر بيانًا بشأن أزمة محمد صبحي.. تعافي نورهان شعيب من أوميكرون وهذه حقيقة إيقاف برنامج الحكاية لـ عمرو أديب

/677290/نشرة-أخبار-الفن-المهن-التمثيلية-تصدر-بيانا-بشأن-أزمة-محمد-صبحي-تعافي-نورهان-شعيب-من-أوميكرون-وهذه-حقيقة-إيقاف-برنامج-الحكاية-لـ-عمرو-أديب

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الجمعة، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة الفنان محمد صبحي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية ،برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانًا رسميًا حول أزمة الفنان الكبير محمد صبحي مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أنه قيمة فنية كبيرة.

وأشارت إلى أنها تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي.

نورهان شعيب تعلن تعافيها من «أوميكرون»

أعلنت الفنانة نورهان تعافيها من متحور أوميكرون، الذي كانت أصيبت به منذ فترة قصيرة، موجهه الشكر إلى من اهتم بالسؤال على صحتها وكذلك إلى طبيبها المعالج.

وكتبت نورهان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "حابة أطمن وأشكر جدًا كل الناس اللي وقفت جنبي ولو بكلمة، أنا أفضل كتير بفضل الله".

وأضافت: "كل الشكر للطبيب النبيل الدكتور أحمد جرير، اللي أنا فعلا غلبّته جدا معايا وكان له الفضل بعد كرم ربنا في تحسني وشفائي، ولا أراكم الله مكروه أبدًا في أنفسكم أو عزيز لديكم".

أنباء عن إيقاف برنامج «الحكاية» لـ عمرو أديب

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن إيقاف برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب.

ولم يخرج عمرو أديب لتأكيد أو نفي تلك الأنباء ملتزمًا الصمت، ومن المقرر أن تذاع اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً حلقة جديدة للإعلامي عمرو أديب.

الموت يفجع المنتج محسن جابر في والدته

يبدو أن الحظ السيء يحالف نجوم الوسم الفني خلال هذه الأيام، من وفاة لإصابة، ولكن نظل نقول بأنه قضاء الله وقدره، ووصل هذا الحظ إلى المنتج محسن جابر الذي أعلن منذ قليل وفاة والدته.

وكتب محسن جابر، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".