الخارجية تعقد اجتماعات للبعثات الدبلوماسية للتعريف بتحضيرات cop27

جدة - نرمين السيد -

وذلك بحضور السفيرة ماهى عبداللطيف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية والسفير علاء موسى مساعد الوزير للشئون العربية.

وهدفت الاجتماعات إلى إبراز الجهود المصرية لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للتصدى لظاهرة تغير المُناخ ويشارك فيه رؤساء وممثلى الدول والحكومات ومختلف الشركاء الدوليين، حيث يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات وخطوات مُشتركة وفعالة للتصدى لظاهرة تغير المُناخ فى ظل تنامى تداعياتها السلبية على كافة دول العالم.

هذا وقد قام السفير وائل أبو المجد، المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 للمؤتمر وزير الخارجية سامح شكرى، بإحاطة السفراء بأهم الخطوات التى تتخذها مصر بالتنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لضمان وصول المؤتمر لمخرجات فعالة، مع التأكيد على انفتاح مصر على جميع الأطراف لتناول مُختلف الموضوعات محل التفاوض والبناء على النجاحات التى تحققت فى الدورة الأخيرة للمؤتمر بمدينة جلاسجو، مع التركيز على ضرورة البدء فى تنفيذ كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بتمويل مشروعات تغير المُناخ والتكيف مع آثاره السلبية والتخفيف منها باعتبار ذلك أحدأولويات الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار جهود وزارة الخارجية لحشد الزخم اللازم للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واطلاع المجتمع الدبلوماسى فى القاهرة على الجهود التحضيرية للمؤتمر.