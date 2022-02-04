أنباء عن إيقاف برنامج «الحكاية» لـ عمرو أديب

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دوت الخليج يكشف حقيقة إيقاف برنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب.

عمرو أديب يتجاهل شائعة إيقاف برنامجه

ولم يخرج عمرو أديب لتأكيد أو نفي تلك الأنباء ملتزمًا الصمت، ومن المقرر أن تذاع اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً حلقة جديدة للإعلامي عمرو أديب.

على الصعيد الآخر، ساند عمرو أديب دولة الامارات العربية المتحدة بسبب الإنفجار الذى تعرضت له المنطقة الصناعية.

عمرو أديب يساند الإمارات

وكتب عمرو اديب عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلاً: " كلنا مع الامارات وكل المدن هى ابو ظبى.. مثلما كنتم سندا وظهرا سنكون دائم بجانب اهل الامارات وابناء العظيم الشيخ زايد”.

وأضاف أديب:" يبدو أن هزيمة شبوه أفقدتهم عقولهم وعقول من يقف ورائهم، الامن والامان للإمارات وأهل الامارات”.

تعافي عمرو أديب من فيروس كورونا

هذا وقد تعافى الإعلامى عمرو أديب من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابته منذ أيام قليلة هو و زوجته لميس الحديدي.

عمرو أديب ومفاجاة غير سارة للشعب المصري

قال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على فضائية “Mbc مصر”: " الكورونا لم ولن تنتهي، حاجتين بيزيدوا بس الأسعار والكوفيد.. كل حاجة هتزيد في 2022 سواء مواد خام أو مواد أساسية”.

وتابع: "مش عيدنا واتفسحنا واتبسطنا.. كل حاجة هتوقف، هو كده لسه مفيش حاجة زادت في بطاقة التموين.. حالات كورونا بتزيد عن 100 ألف في أوربا و 200 ألف في أمريكا، لحد دلوقتي مفيش دولة عندها جرأة تغلق على نفسها".

عمرو أديب يكشف عن الأحوال الاقتصادية والصحية في العالم الخارجي

واختتم حديثه قائلًا: "هيبقى في من 3 ل 4 أيام شغل من المنزل في العالم الخارجي.. طلبوا برا أن ميتعملش حفلات رأس سنة، لسه قدامك سكة طويلة في 2022 فمتندهش".

وسبق وأن قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحدث الآن في صعيد مصر يقضي على الجملة التي كان يرددها على مدار 20 عامًا بأن الصعيد مظلوم ويعاني من الإهمال.

عمرو أديب يشيد بمجهودات الدولة في الصعيد

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية MBC مصر، مساء السبت، أنه لا يستطيع تكرار تلك الجملة الآن، مشيرا إلى أن الصعيد لديه في الوقت الحالي نفس احتياجات كل المحافظات، لأن الإدارة الحالية قررت إنهاء مقولة "الصعيد مظلوم ولا يلقى اهتماما".

وأشار عمرو أديب إلى أن بعض محافظات الصعيد لم تتواجد بها مستشفى عام، وهو ما دفع الأمهات المصريات إلى حمل أولادها على كتفها وركوب القطار من أجل علاجهم في القاهرة، مؤكدًا أن الصعيد الآن يحظى بنفس الاهتمام الذي تشهده باقي المحافظات.