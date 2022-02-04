/677284/لمنعها-الغش-باللجان-أولياء-الأمور-يعتدون-بالضرب-على-معلمة-بالدقهلية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فيديو لواقعة اعتداء على معلمة بمدرسة الشقير الإعدادية بالسنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، بعد قيامها بمنع محاولة غش جماعي.

دوت الخليج

اعتداء الأهالي على المعلمة لمنعها الغش باللجان

وقال نشطاء " الفيس بوك" إنه خلال ممارسة المعلمة لواجبها الوظيفي بمنع مجموعة من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة من ارتكاب جريمة غش جماعي وإحداث فوضى عارمة أثناء تأديتهم امتحان الشهادة الاعدادية، فوجئت بتجمهر مجموعة من الأهالي أمام المدرسة متوعدين المعلمة بالضرب، مما دفع إدارة المدرسة لاستدعاء الشرطة.

وخلال خروج المعلمة من المدرسة وتوجهها مع الأمن نحو سيارة الشرطة تجمهر الأهالي مرة أخرى عليها غير مبالين كونها في صحبة رجال الأمن وتعدوا عليها بالسب والضرب.

أثارت تلك الواقعة حالة من الجدل على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" واعتبر النشطاء أن مشكلة التعليم الرئيسية ليست أزمة وزير أو مناهج أو حكومة وإنما تعود بالأساس إلى أولياء الأمور الذين هم لب فساد العملية التعليمية" بحسب رأيهم".

أحد نشطاء الفيس بوك: أزمة التعليم سببها أولياء الأمور

وكتب شادي بليح، أحد نشطاء الفيس بوك الذين تبادلوا نشر الواقعة،

"المشكلة الرئيسية التي تواجه التعليم وتظهر للجميع لم تكن يوما مشكلة وزير أو معلم أو مسئول.. وأتذكر يوم أن كنت طالبا في الثانوية كان لي بعض الزملاء قام أولياء أمورهم بشراء سماعات لهم تلك التي تدفن داخل الأذن واستئجار من يقوم بحل الامتحانات لهم عبر هذه السماعات.. ثم نجد طبيباً فاشلاً ومهندساً لا يعرف من الهندسة الا اسمها ومعلماً بلا ضمير واعلامياً لا يعرف قواعد العربية .. الخ فتكون النتيجة مجتمع منحدر أخلاقياً وعلمياً ومهنياً وفكرياً لا يعي أي شئ مما يدور حوله"

الداخلية تعلن القبض على 6 متهمين بالواقعة

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" القبض على 6 متهمين في تلك الواقعة.

وذكر بيان الداخلية إنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على معلمة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.

وأضاف البيان أنه بالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الإمتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوينبالدقهلية بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على (إحدى السيدات " رئيسة اللجنة " ) بالسب والضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها فى اللجان.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (6) من المتهمين بالواقعة والسيطرة على الموقف.