/677281/البرلمان-العربي-يشارك-في-ندوة-حول-العنف-ضد-المرأة-في-الحياة-السياسية-في-المنطقة-العربية

أكدت معالي النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي، أن ظاهرة العنف ضد المرأة هي ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات بنسب متفاوتة ومنها المجتمعات العربية، موضحة أنه على الرغم من التقدم الذي تشهده مجتمعاتنا العربية في مجال تمكين المرأة، فإن وتيرة العنف الموجه ضدها ما تزال مستمرة وفي تصاعد مستمر، ليس فقط في الحياة السياسية، وإنما في مجالات الحياة بشكل عام.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات حول العنف ضد المرأة في الحياة السياسية في المنطقة العربية، بمشاركة زياد عبدالصمد مدير عام الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، وليلي الشرايبي رئيسة الجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات، وسناء الإمام مديرة المشاريع والبرامج – مركز الإعلاميات العربيات.

دور المرأة في مواجهة كورونا

وفي بداية مداخلتها ثمنت بركات التضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة العربية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها كانت – وما تزال- في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة، بالتوازي مع تحملها أعباءً اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى. وأشارت إلى أن البرلمان العربي في إطار إستراتيجية عمله الجديدة، يولي قضية مواجهة العنف ضد المرأة.

مبادرة العسومي

وثمنت بركات المبادرة التي أطلقها رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي وتبناها البرلمان العربي، لإنشاء أول منتدى للبرلمانيات العرب.