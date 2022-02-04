سمر شِشة تتعاقد على مسلسل «جميل جدًا»

انضمت الفنانة السعودية سمر شِشة لأسرة عمل مسلسل «جميل جدًا»، والمقرر عرضه على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 7 فبراير.

دوت الخليج يرصد تعاقد الفنانة السعودية سمر شِشة على مسلسل «جميل جدًا».

أحداث مسلسل «جميل جدًا»

تدور أحداث مسلسل «جميل جدًا» في إطار من التشويق داخل مدرسة للفتيات يطلق عليها اسم «مدرسة فتيات المستقبل»، حيث تجسد سمر شِشة دور طالبة طب مقيمة في نيوزيلندا، وهي ابنة خالة البطلة جميل «سارة طيبة» وتمثل صوت العقل في حياتها والشخص القريب المتفهم لها.

السيرة الذاتية لسمر ششة

تنتمي سمر شِشة إلى جيل الفنانين الشباب، الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة في الآونة الأخيرة، وكان لها دور هام في دعم وإلهام الكثير من المواهب السعودية من خلال المساهمة في العديد من المبادارات التي تعمل على تعزيز صناعة الأفلام.

ويشار إلى أن أحدث أعمال شِشة بطولة فيلمي الإثارة كيان ومسكون، اللذان شهدا عرضهما العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الإفتتاحية 2021. كيان فيلم روائي طويل من إخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز .

بالإضافة إلى «مسكون» وهو فيلم روائي قصير، تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج لينا ملائكة والأمريكي المرشح للأوسكار ديفيد دارغ، وتشارك سمر في بطولته مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا.

مسيرة سمر ششة الفنية

ويذكر أن سمر شِشة شاركت خلال حياتها المهنية بأدوار مميزة في العديد من الأعمال الناجحة، من بينها الفيلم القصير جدة بعد منتصف الليل للمخرج عبد الإله القرشي في 2016، وفي العام التالي قامت بدور البطولة في فيلم مَخرَج 5 من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية. كما شاركت سمر كضيفة شرف في فيلم شمس المعارف من إخراج وتأليف فارس قدس، ومع نفس المخرج شاركت سمر في بطولة مسلسل كوكب آخر، بالإضافة إلى مسلسل بشر 1 للمخرج علي السمين.