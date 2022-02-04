في عيد ميلاده.. محمد شريف كالبرق يظهر في هجوم الدوري المصري الممتاز والمنتخب الوطني الأول

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يحتفل اليوم الدولي محمد شريف مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، والنادي الأهلي، بعيد ميلاده السادس والعشرين من عمره، وهو في صفوف المنتخب الوطني الأول ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواصل محمد شريف ظهورة القائم على التألق والتواجد مع الأهلي بكل قوة، وحسمه للمباريات في الأوقات الصعبة ومنافسته على بطولة الدوري المصري الممتاز.

الظهور في سن مبكر في بطولة الدوري

ظهر محمد شريف في بطولة الدوري المصري الممتاز في 66 مباراة، جاءت البداية مع وادي دجلة، مممن ثم الأهلي، لإنبي على سبيل الإعارة، ليعود مرة آخرى للقلعة الحمراء.

وشارك شريف مع المنتخب الوطني الأول في سن 23 عام، أي في عام 2019 بتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وتخلل صفوف الفراعنة في 8 مباريات، على مستوى القارة السمراء.

مهاجم المنتخب في بطولة كأس العرب

وعلى المستوى الوطن العربي قدم محمد شريف مستويات طيبة خلال مشاركته في بطولة كأس العرب حيث شارك اللاعب أساسيا في مباراتي لبنان والجزائر بينما شارك احتياطيا في مباراة السودان وسجل خلالها هدفا وحيدا بالبطولة، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في عهد كيروش.

دبت أقدام محمد شريف منذ الصغر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو لم يكمل سن التاسعة عشر من عمرة، وتواجد وسط إفضل أندية الدوري الممتاز، بوادي دجلة، ليكون حاضر في مبارتين، بموسم 2014/2015.

ينتهى موسم 2014/2015 وتعود منافسات الموسم التالي، ليكون محمد شريف في التشكيل الأساسي لوادي دجلة، ويظهر في 21 مباراة، ويقدم من خلالها هدف حاسم لفريقه، وأيضاً ببطولة الكأس.

مهارة محمد شريف تفرضه على بطل إفريقيا

تواصل محمد شريف في الظهور والتألق والمزيد من الإحترافية في ممارسة كرة القدم، جعل الأضواء ومستكشفي المواهب، تسلط علية، والتي جاءت من قبل بطل القارة السمراء وزعيم إفريقيا، النادي الأهلي، ببداية موسم 2017/ 2018.

حل محمد شريف مع الأهلي في الموسم الأول له، ويشارك في 12 مباراة ويسجل خلالها 4 أهداف، ليعيرة الأهلي لنادي إنبي لمدة موسم ويعود مرة آخرى للقلعة الحمراء، ويواصل تألقة، والتي كانت نهايتها في الوقت الجاري، بصمته في هدف مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، ليحسم النتيجة لفريقه.

يشارك محمد شريف في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ليشارك شريف في لقاء أحاب الأرض بنصف النهائي، ويساعد فريقه مجهودات مؤثرة في المباراة، ليحصل الفراعنة لركلات الجزاء ويحسمها أبناء النيل بكل أريحية، ويضربوا موعد مع السنغال في نهائي البطولة.