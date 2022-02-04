الصحف العربية: الفراعنة أسقطوا الأسود.. إيتو خسر الحرب

تحدثت الصحف العربية عن فوز المنتخب الوطنى الأول بعدما تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا على حساب الكاميرون، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثانى تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائى 1986، وفاز الفراعنة فى مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون فى الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافى 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التى يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة أفريقيا.

من جانبها قالت صحيفة البيان الإماراتية على الموقع الرسمى لها تحت عنوان: "شمال يمين إحنا المصريين".. احتفالات صاخبة للاعبى مصر مع الجماهير.

فيما قالت صحيفة البطولة المغربية على المقع الرسمى تحت عنوان "إيتو يخسر الحرب" ومتابعو الـ"كان" ينتظرون رد فعله بعد سقوط الكاميرون أمام مصر".

بينما عنونت صحيفة "الرياضية" السعودية: "مصر .. يا جبل ما يهزك كاميرون".

تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن المباراة تحت عنوان "الفراعنة أسقطوا الأسود بـ دم بارد".