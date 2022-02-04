وظائف خالية بوزارة الصحة بنظام التعيين (رابط التقديم والشروط)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حسب الإعلان المركزى رقم 1 لسنة 2022 للتعيين بالوظائف العامة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

الشروط

ويشترط الإعلان فى المتقدمين، التالى:

1.أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2.أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4.ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5.لا يزيد السن عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

6.أن يكون حاصلا على بكالوريوس علوم قسم فيزياء أو قسم فيزياء حيوية.

7.اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة والكشف الطبى.

8.اجتياز تحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

9.أن يقر المتقدم بقبول العمل فى أى مكان بمصر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

وظائف خالية.. المستندات المطلوبة:

1.صورة شخصية حديثة.

2.صورة بطاقة الرقم القومى سارية (وجهين).

3.صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

4.صورة المؤهل الدراسى والمؤهل الأعلى (إن وجد).

5.الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

6.شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) فى حالة الإعاقة وصورة من إيصال الإيداع.

وظائف خالية

ويتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 2022/2/6 حتى 2022/3/2 من هنا ورفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد عن 1 ميجا والتأكد من المرفقات قبل تحميلها وفى حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.