القوى العاملة: 3 أنماط جديدة من علاقات العمل فى القطاع الخاص بالإمارات

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد فى القطاع الخاص استحدث ثلاثة أنماط من أنواع العمل، إلى ‌جانب النمط السائد حالياً فى سوق العمل "الدوام الكامل"، حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد عدد ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إن الأنماط الثلاثة المستحدثة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها، بأقل التكاليف التشغيلية.

وأشارت الملحق العمالى إلى أن الأنماط المستحدثة الثلاثة تتمثل فى "العمل الجزئى"، و"العمل المؤقت"، و"العمل المرن"، بالتوازى مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها، الموجودة فى الإمارات، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.

ويتيح النمط الأول من العمل (الدوام الجزئى)، بحسب ما ورد فى اللائحة التنفيذية، العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل عدداً محدداً من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.

أما النمط الثانى يتيح (العمل المؤقت) العمل مدة محددة، وتنتهى العلاقة بين الطرفين فى بإنجاز العمل، والنمط الثالث (العمل المرن) فهو العمل الذى تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل.

وقالت، إن المرسوم بقانون يدعم استقرار ورفاهية العاملين فى القطاع الخاص، ويعزّز تنافسية الكوادر الإماراتية، مشيرة إلى أن المرسوم أجاز لصاحب العمل عدم المنافسة، حيث أجاز أن يشترط على العامل فى عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو بالاشتراك فى أى مشروع منافس له فى القطاع ذاته، إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله، على ألا تزيد مدة "عدم المنافسة"على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.