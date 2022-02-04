/677246/بعد-تصريحها-معرفهوش-محمد-رمضان-يوجه-رسالة-قاسية-لنوال-الزغبي

شارك الممثل ومؤدي المهرجانات محمد رمضان، الجمهور بتصريح الفنانة نوال الزغبي حوله، أثناء استضافتها ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد رد محمد رمضان على تصريحات نوال الزغبي ببرنامج حبر سري

وكانت قد وجهت المذيعة سؤال لنوال الزغبي عن محمد رمضان، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر».

ولم يكتفي رمضان بهذا التعليق فقط، فقام بتركيب مقطع من أغنيته «مصباح علاء الدين»، على فيديو تصريح نزال الزغبي، جاء به التعليق الآتي: «اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك».

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نوال الزغبي تطرح أغنيتها نقطة انتهي

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبها.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، أعلن النجم محمد رمضان عن مشاركته في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل يحمل اسم «المشوار»، والذي يشارك خلاله مع نجوم لم يسبق التعاون معهم من قيل، اذ يجتمع مع الفنانة دينا الشربيني ، و المسلسل من إخراج محمد ياسين ، تأليف محمد فريد .

و يظهر محمد رمضان في مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ بدور سائق يبدأ رحلة صعود حتى يصبح مغني مشهور جدًا و تجسد دينا الشربيني دور خادمة في أحد المنازم وهي حبيبة محمد رمضان .

وكان قد كشف رمضان عن اسماء شخصيته هو ودنيا الشربيني خلال المسلسل، والذي من المقرر أن يتزوجا، ويكن لديهم ابن مثلما ظهر لي صور شاركها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: «ماهر و ورد من تصوير مسلسل المشوار.. رمضان يجمعنا».