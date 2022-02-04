ندوات واجتماعات وفرص عمل.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكان أبرز هذه الأنشطة تسليم وزير القوى العاملة 150 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة و15 عقد عمل لذوى القدرات لدمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم بشرم الشيخ.

وشهد ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " للحد من إصابات ومخاطر بيئة العمل، وتوفير 290 فرصة عمل برواتب مجزية فى محافظتى الوادى الجديد وبورسعيد، وتعيين 14 ألف 901 شاب منهم 186 " قادرون باختلاف" فى 5 محافظات، وتحصيل 2.6 مليون جنيه مستحقات مصريين من حل الشكاوى العمالية بجدة بالسعودية.



وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، حيث استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة جنوب سيناء، وقام الوزير بتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة"، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، وسهير الليثى وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باى.

وقال الوزير فى مستهل كلمته"جئنا إلى شرم الشيخ، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معبرا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيدا بإنجازات العمالة غير المنتظمة فى استكمال بناء المتحف.



وأعرب الوزير عن سعادته بوجودة على أرض سيناء الحبيبة التى استطاعت أن تحقق المزيد من الانجازات والمشروعات، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دورى كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده فى نهاية 2022 بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وأرسال رسالة للعالم أجميع أن مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات الدولية.

ولفت الوزير إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل فى 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه فى كل منحة، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الاجمالى إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.



كما سلم سعفان 15 عقد عمل لذوى القدرات وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

وفشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوى القدرات، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مشيرا إلى أن هذه الفرص التى يتم تقديمها لهذه الفئة، هى فرص حقيقية، ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها، بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة فى كل المحافظات، مقدما خالص شكره للفنادق التى قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.



وقال الوزير: إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما خاصا بهذه الفئة إيمانا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصرى بأكمله، لافتا إلى استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

كما شهد الوزير ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، وذلك بقاعة فندق دومينا كورال باى بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولى السلامه بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه، مقدما الشكر للفندق على استضاف فعاليات المبادرة وتعاونه المستمر مع مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

وتم عقد لقاء مشترك، بديوان عام الوزارة بين ممثلى وزارة القوى العاملة المصرية، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر لى مون والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال العمل والعمال بين الجانبين.

فى مستهل اللقاء رحب إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، بالوفد ناقلا لهم ترحيب وزير القوى العاملة محمد سعفان بهم، معبرا عن تمنياته بنجاح الجهود المشتركة لتعزيز مجتمع العمل والعمال داخل مصر وفقا لمعايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، عارضا تجربة مصر الناجحة فى مجال العمل والعمال والتنظيمات النقابية فى ظل رؤية مصر 2030، كأحد المحاور المهمة التى وردت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وانتهت وزارة القوى العاملة من قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن فى المجال الطبى برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصرى، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وقال وزير القوى العاملة: إن هذه ثانى طلبيه استقدام العمالة المصرية للعمل فى المجال الطبى بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها، وفى مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد فى إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبى من عمالة مدربة مصرية.

وعلى جانب آخر بدأت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد قبول طلبات راغبى العمل على 170 فرصة عمل للشباب من الجنسين، فى 5 شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 3500 جنيه فضلا عن تأمينات إجتماعية وصحية، ووسيلة مواصلات ذهابا وايابا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة وقال: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأصدر وزير القوى العاملة توجيهات لإدارة التدريب بالوزارة بتوجيه وحدة تدريب مهنى متنقلة ثانية للبحيرة بزاوية صقر بأبو المطامير وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قال الوزير: إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قرى محافظة البحيرة لها فى إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر من لقرى أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وقال سعفان: إن مبادرة "سلامتك تهمنا" التى تتولى تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأشار الوزير إلى أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة قامت بتنفيذ المبادرة تحت عنوان: "هى والسلامة وعمل آمن خالى من العنف" بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بدمياط، وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، بحضور 50 من مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وميناء دمياط.

وأعلن وزير القوى العاملة، بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز الآلى، والكهرباء، والسباكة، مشيرا إلى أنه تم تسليم 75 متدربا شنطة عدة مجانية لكل متدرب بمختلف المهن.

وقال الوزير: إنه يتابع سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة أولا بأول، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ونقل حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، رسالة وزير القوى العاملة إلى جميع المتدربين والمتدربات، حث فيها الشباب إلى المضى قدما نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التى توفرها الدولة فى ضوء المبادرة الرئيسية "حياة كريمة "، مؤكدا ضرورة حرص المتدربين على إتقان حرفة تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد عن توفير 120 فرصة عمل بشركة للمواد الغذائية من خلال اليوم المفتوح للتوظيف، الذى يقام اليوم الأربعاء بمرتبات مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، فضلا عن مزايا التأمين الطبى والاجتماعى، التأمين على الحياة وفرص للترقى ووسيلة انتقال.

وقال السيد السنجابى مدير المديرية أن فرص العمل المطلوبة تتمثل فى مدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومشرف منسقى ممرات، ومشرف بقالة، ومشرف لحوم، ومشرف خضار وفاكهة، ومشرف كاشير، ومشرفFMC، وكاشير، وموظفFMC، ومنسق ممرات، وموظف مالتى ومجمدات، وبائع خضار وفاكهة، وبائع بقالة، وبائع لحوم(بلدى)، وبائع مخبوزات، وخباز، وشيف بيتزا، ومشرف باريستا، وموظف باريستا، ومشرف أمن، وموظف أمن، ومراقب كاميرات، وفنى تبريد وتكييف، وموظف خدمات، ومساعد خدمة عملاء.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد، من فض الوقفة الإحتجاجية لـ 120 عاملا بمصنع فريندز للملابس الجاهزة، بالمنطقة الحرة العامة للإستثمار، وذلك بعد الإنتقال الفورى، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها، وحصول العمال على مطالبهم المشروعة.

كان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد السنجابى، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانونى.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 14 ألف 901 شاب منهم 186 " قادرون باختلاف" فى 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط، والقليوبية، ومطروح، والشرقية، بلغت مليون و619 ألفا و500 جنيه، والتفتيش على 3877 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 7729 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7729 عاملا.

كما شمل الحصاد، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم فى ضوء نظام العمل السعودى والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التى بلغت 351 ألفا و175 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و474 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا.

كما استطاع تسوية مستحقات المواطن الطبيب المصرى "أحمد.ع.أ" الذى كان يعمل لدى شركة المستقبل الطبية المتخصصة، وتحصل على 300 ألف و285 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و261 ألفا و197 جنيها مصريا تقريبا

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصرى "أحمد.ع.أ" فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى، فى تسوية مستحقات المواطن المصرى "وائل.ع.أ.أ" الذى كان يعمل لدى شركة وسج العربية، وتحصل على 18 ألفا و750 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 78 ألفا و750 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصرى "وائل.ع.أ.أ" فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن بدء سريان قانون "تنظيم علاقات العمل" الجديد اعتبارا من اليوم الأربعاء، ويضمن القانون كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازى مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن القانون الجديد من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفى علاقة العمل، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل فى الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة، لاسيما وأنه أوجد منظومة متطورة من الآليات التى من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، بالإضافة إلى مساهمته فى تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار إلى أن السلطات السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالى حتى 31 مارس 2022 بدلا من بعد غد الاثنين الموافق 31 يناير، وذلك بموجب توجيه من العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إلى أن المديرية العامة للجوازات أكدت أن "التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة فى الخارج".

وأخيرا، تلقى سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو - إيطاليا، أشار فيه إلى أنه قد تم الانتقال إلى مقر اتحاد نقابات العمال الإيطالى (CGIL) بميلانو، والذى يعد أكبر منظمة عمالية فى أوروبا يتبعها نحو (6.5) مليون عامل، وتم عقد لقاء مع لوكا كياراى نائب رئيس مكتب الإنكا (الرعاية)، ومصطفى جمالى رئيس مكتب المهاجرين بالاتحاد، وقد تم خلال هذا اللقاء تناول العديد من النقاط المهمة.