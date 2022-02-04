/677241/موعد-مباراة-مصر-والسنغال-بنهائي-الأمم-الأفريقية

بعد تحقيق المنتخب المصري الفوز أمس الخميس، على منتخب الكاميرون في المباراة النصف نهائية بكأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 1-3 لصالح منتخبنا الوطني، وتأهله للدور النهائي لملاقاة السنغال في مبارة نهائية حاسمة، بات السؤال الذي يبحث عنه الجميع هو موعد مباراة مصر والسنغال.

دوت الخليج

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل 6 فبراير في تمام التاسعة مساءا.

الفراعنة يقضون على أحلام الكاميرون

وبفوز منتخب مصر أمس يُقضى على أحلام الكاميرون ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة بواقع خمس بطولات، في الفوز على أرضه للمرة الأولى التي يقام فيها كأس الأمم الأفريقية بها.

وفي حال فوز المنتخب المصري في مبارة الأحد المقبل على السنغال والحصول على لقب بطل أفريقيا ستكون تلك المرة الثامنة التي يتوج فيها الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

رحالة المنتخب الوطني في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية

وكان المنتخب الوطني قد بدأ رحلته في بطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة الحالية باللعب أمام منتخب نيجيريا وهي المباراة التي لم يحالفه الحظ فيها، ثم تتوالى بعد ذلك مبارياته مع غينيا ليفوز بهدف نظيف، بعدها يلتقي السودان ويفوز بهدف أخر نظيف، ليتأهل ثان مجموعته برفقة نيجيريا.

وفي الدور الـ16 يتغلب المنتخب الوطني على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/5، ثم يهزم المنتخب المغربي في ربع النهائي بنتيجة 1 / 2 ، تلاها فوزه أمس على المنتخب الكاميروني بضربات الجزاء الترجيحية نتيجة 1/ 3.

وكان الشوط الإضافي الثاني في مباراة مصر والكاميرون قد انتهى أيضا بالتعادل السلبي بين الفريقين، إلا أن ضربات الجزاء الترجيحية حسمت المباراة لصالح المنتخب الوطنى المصري.

أبو جبل يتألق بصد ركلتي ترجيح

وتألق محمد أبو جبل، حارس المرمى المصري، في مباراة أمس بعد تصديه لركلتي ترجيح، بينما سُددت اخرى بعيدا عن مرماة.

فيما تأكد غياب عمر كمال، لاعب منتخب مصر الوطني، عن مباراة مصر النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك لحصوله على بطاقة صفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.

وكانت تلك المبارة هي الثالثة على التوالي التي تلجأ فيها مصر إلى شوطيين إضافيين في النسخة الحالية بدءا بالفوز على ساحل العاج ثم المنتخب المغربي وأخيرا الكاميرون.