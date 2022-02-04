وفاة المخرج الكبير جلال الشرقاوى متأثرا بمضاعفات كورونا

توفى المخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوي؛ بعد معاناته من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا . وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون" .. بابا فى ذمة الله

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