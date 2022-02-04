عاجل.. زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

جدة - نرمين السيد - وأوصت اللجنة، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى، بزيادة سعر المحروقات. وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من اليوم فى تمام الساعة التاسعة صباحًا كالآتى: 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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