عاجل- الشبورة تحجب الرؤية والأمطار تغطى شوارع القاهرة الكبرى (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهدت المحافظة تساقط أمطار خفيفة، وسط توجيهات لـ أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع أى تجمع لمياه الأمطار.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 10

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 17 09

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 10

العريش 18 11

رفح 19 11

رأس سدر 16 09

نخل 14 01

نويبع 16 13

طابا 15 11

كاترين 07 01

الطور 17 08

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 20 11

الفيوم 16 09

بنى سويف 16 07

المنيا 17 07

أسيوط 17 07

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 20 08

أبوسمبل 19 08

الوادى الجديد 19 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 22 12

حلايب 21 13

رأس حدربة 21 13