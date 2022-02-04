وصول السيسى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (السيسى فى بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية اليوم)، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى وصل أمس إلى جمهورية الصين الشعبية؛ لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، بالعاصمة الصينية بكين اليوم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى قوله إن مشاركة الرئيس السيسى فى افتتاح هذا الحدث الرياضى العالمى الضخم تأتى تلبية لدعوة الرئيس الصينى «شى جين بينج»، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والإستراتيجية التى تربط مصر والصين.

وأوضح أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصينى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التى شهدت طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لـ (الأهرام) فإن وكالات الأنباء ذكرت أن 20 من زعماء العالم سيحضرون انطلاق الأولمبياد وسط تدابير مشددة للوقاية من وباء (كوفيد 19)، حيث أكد الرئيس الصينى، أمس، أن بلاده جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، ونقل التليفزيون الرسمى قوله: "سنعمل معا لإعداد حدث أولمبى بسيط وآمن ومثير يرقى إلى شعار أسرع وأعلى وأقوى معا".

وتحت عنوان (افتتاح معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث بأكاديمية الشرطة)، قالت صحيفة (الأخبار) إن وزارة الداخلية نظمت أمس فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الصحيفة إن المعرض شهد أحدث المركبات والمعـدات الحديثة التى تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن أجنحة المعـرض شارك فيها قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزى، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة إلى منظومة أمان.

وأشارت إلى أن الحضور تجولوا فى جنبات المعرض، وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التى تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، والتى حازت إعجاب الحضور.

وفى الشأن الاقتصادى، قالت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان ("التموين": انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين دون تغيير)- إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات دون تغيير فى نظام الصرف، حيث يتم إنتاج نحو 270 مليون رغيف يوميًا وتبلغ قيمة الدعم 51 مليار جنيه يستفيد منه 71 مليون مواطن.

ونقلت الصحيفة عن طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، قوله إن المخابز تعمل بانتظام دون تغيير على آلية الصرف، مشيرًا إلى أن ما تردد خلال الفترة الماضية من شائعات هدفه النيل من الإنجازات التى تشهدها مصر.

من جانبه، أكد محيى إسماعيل مدير الإدارة المركزية والرقابة بمديرية تموين الجيزة، تضافر الجهود الرقابية بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول الدعم للمستحقين.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم مدير عام إدارة تموين الهرم، إنه يتم إطلاق حملات يومية على مدار الأسبوع دون توقف؛ لمتابعة انتظام صرف السلع والخبز المدعم للمواطنين.

وعالميا، قالت صحيفة (المصرى اليوم)- تحت عنوان (أمريكا تعلن مقتل زعيم "داعش" فى عملية إنزال شمال سوريا)- إن الولايات المتحدة أعلنت، أمس، مقتل زعيم "داعش" الإرهابى فى سوريا، عبدالله قرداش، خلال إنزال عسكرى نفذته قوات التحالف الدولى فى إدلب.

ونقلت الصحيفة بيان الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذى قال فيه إن العملية فى سوريا أزاحت زعيم تنظيم داعش من ساحة المعركة، وأضاف: "قواتنا التى قضت على زعيم داعش عادت بأمان من العملية".

كما نقلت الصحيفة بيان "البنتاجون" الذى أعلن فيه تنفيذ القوات الأمريكية الخاصة بإمرة القيادة المركزية "مهمة لمكافحة الإرهاب فى شمال غرب سوريا"، فى عملية استمرت أكثر من ساعتين وتخللتها اشتباكات قرب "أطمة" فى إدلب ، فيما كشف مسؤول أمريكى أن إحدى المروحيات التى شاركت فى الغارة على البلدة واجهت مشكلة ميكانيكية، وكان لابد من تفجيرها على الأرض.