طقس الجمعة..الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.





وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا غربا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 16 10 الإسكندرية 16 11 وادى النطرون 16 11 طنطا 16 10 شبين الكوم 16 10 دمنهور 17 10 بلطيم 16 10 مطروح 17 11 السلوم 17 10 سيوة 17 09 بورسعيد 18 11 دمياط 18 11 الزقازيق 16 10 المنصورة 16 10 الإسماعيلية 16 10 السويس 16 10 العريش 18 11 رفح 19 11 رأس سدر 16 09 نخل 14 01 نويبع 16 13 طابا 15 11 كاترين 07 01 الطور 17 08 شرم الشيخ 20 14 الغردقة 21 13 مرسى علم 20 11 الفيوم 16 09 بنى سويف 16 07 المنيا 17 07 أسيوط 17 07 سوهاج 17 07 قنا 18 07 الأقصر 18 09 أسوان 20 10 إدفو 20 08 أبوسمبل 19 08 الوادى الجديد 19 06 شلاتين 24 12 أبو رماد 22 12 حلايب 21 13 رأس حدربة 21 13

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