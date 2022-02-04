بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 22 مسجدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021 حتى تاريخه 549 مسجدًا، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و80 مسجدًا صيانة وترميمًا. وجاءت المساجد على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف سوهاج الشيخ رشاد – بنجا – طهطا الرحمن – طما – سوهاج عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا مديرية أوقاف الدقهلية النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة الشهيد حسن المتولى – قرية الروضة – مركز الستاموني شهدى الإبراشى – سندوب – المنصورة محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس الجوهرى – عزبة الجوهرى أبو جلال – مركز شربين عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة أبو النصر – عزب العرب – أجا مديرية أوقاف البحيرة المدينة – المحمودية سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاى البارود مديرية أوقاف المنوفية التوبة – كفر داوود – مركز السادات مديرية أوقاف أسيوط النور – قرية النواورة البداري مديرية أوقاف قنا الشيخ عبد الكريم – فاو بحرى – دشنا مديرية أوقاف بنى سويف الفتح – البهسمون -اهناسيا مديرية أوقاف الفيوم محمد النزلة – الشواشنة مديرية أوقاف الأقصر البروج شرق – حاجر العديسات قبلى – الطود ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف سوهاج آل قنبر – جهينة الشرقية مديرية أوقاف البحيرة خوجة – مركز كفر الدوار مديرية أوقاف الغربية الخزرجى – شقرف – طنطا

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