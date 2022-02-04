أول تعقيب من «رياضة النواب» على صعود المنتخب لنهائى أمم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنتخب مصر بالصعود لـ نهائى أمم أفريقيا، بعد أداء بطولى يعكس شخصية المواطن المصرى وقدرته فى التغلب على الصعاب.





وقال الدكتور محمود حسين، خلال التهنئة التى قدمها للجهاز الفنى واللاعبين: "أثبتتم فعليًا أنكم الأفضل والأجدر بالفوز باللقب بعد أدائكم القوى فى هذه البطولة"، مضيفًا: "ننتظركم عائدين بالكأس الغالية ليتوج مشواركم الكبير بـ كأس الأمم الإفريقية من أجل صناعة تاريخ لهذا الجيل وإسعاد الجماهير".

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرياضة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب المصرى والرياضة المصرية ما لم يقدمه أى رئيس من قبل، وعَقَّب: "مبروك لمصر ولشعبها العظيم".

وجدد الدكتور محمود حسين، مطالبه للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة والوقوف خلفه والشد من أزره، مطالبًا اللاعبين بالعودة بالكأس لإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول على اللقب الذى غاب عن مصر منذ 12 عامًا وبذل أقصى ما بوسعهم فى المباراة المقبلة أمام منتخب السنغال فى المباراة النهائية".

وحقق المنتخب الوطنى الفوز أمام نظيره الكاميرونى، اليوم الخميس، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الوقت الأصلى للمباراة والذى تبادل فيه المنتخب الوطنى ونظيره الكاميرونى السيطرة، رغم القرارات الغريبة من الجامبى بكارى جاساما حكم المباراة، والتى جاءت ضد المنتخب المصرى.

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافى، والذى انتهى كذلك بالتعادل السلبى، لينتقلا إلى ركلات الترجيح، والتى انتهت لصالح المنتخب الوطنى بنتيجة 3-2 بعد تألق محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة والذى تصدى لركلتى جزاء.