/677238/رضا-عبد-العال-لـ-إيتو--أنت-أونطجي-احنا-اصحاب-الحرب-الحقيقية

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول مباراة مصر أمام الكاميرون بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج البريمو على قناة تن: " إيتو طلع أونطجي، وفضل يقول حرب وأحنا أصلا أصحاب الحرب الحقيقيين، احنا أبطال حرب 73".

وأضاف: " منتخب مصر فاز بروح اللاعبين العالية، وكيروش لم يدير اللقاء بشكل مميز، ويقع في نفس الأخطاء".

وزاد: " كان يجب البدء بمحمد شريف على حساب مصطفى محمد، وتريزيجيه على حساب مرموش، كان الأداء سيكون أفضل".

رمضان صبحي: الجميع يقاتل من أجل التتويج وجاهزين للسنغال

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية على قناة بي إن سبورت: "جاهز في أي وقت أن أشارك في المباريات، وانا تحت أمر منتخب مصر".

وأضاف: "غيابي عن التدريبات كانت فترة مؤقته، والأن أنا جاهز للمشاركة بشكل طبيعي تحت أي ظرف".

وزاد: "الموضوع صعب علينا جداً، أننا نلعب 3 مباريات بهم وقت إضافي يشكل صعوبة كبيرة علينا، ولكن نتحدى جميع الظروف".

وأشار: وكل واحد خايف على نفسة في الظهور بشكل سيء، وكلن بنحاول نظهر أفضل ما عندنا".

وأختتم قائلاً: "بنحضر لمباراة السنغال بكل قوة، ونستعد لها من الأن، وإن شاء الله نفوز بالبطولة".

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات.

وفي الشوط لاإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.

وأتيجت فرصة خطيرة لرمضان صبحي، ولكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية قوية.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة إلى اركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل للدور النهائي لمقابلة السنغال.

ضربات الجزاء الترجيحية

- أبو بكر يسجل للكاميرون

- زيزو يسجل لمصر

- تولوي يهدر للكاميرون

- محمد عبد المنعم يسجل لمصر

- سيليتي يهدر للكاميرون

- مهند لاشين يسجل لمصر

- كلينتو يهدر للكاميرون

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي، محمود جاد، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبد الله السعيد