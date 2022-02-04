وزير الرياضة يعلق صعود منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن المنتخب المصرى عازم على تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، والفوز بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثامنة بما يقدمه من أداء بطولى وعروض قوية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.





جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصرى على نظيره الكاميرونى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل. وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبى للمنتخب الوطنى على ما قدموه من جهد وأداء خلال مباراة الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، وفوزهم فى المباراة والتأهل إلى نصف نهائى البطولة بشكل يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية. وثمن الدكتور أشرف صبحى على دعم الجماهير المصرية ومؤازرتهم للاعبى المنتخب خلال مشوار البطولة، وتحفيزهم الدائم للاعبين بمواصلة الانتصارات والتفوق والفوز فى المباريات، متمنياً التوفيق للاعبين فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى البطولة.

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