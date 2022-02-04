/677232/ايتو-قول-الحق-مصر-عجبتك-ولا-لا-الفنانون-يهنئون-منتخب-مصر-بالصعود-إلى-النهائي

أعرب الكثير من الفنانين عن سعادتهم بصعود منتخب مصر إلى الدور النهائي بعد نجاحهم في الفوز على الكاميرون بركلات الجزاء، وذلك بعد صراع طويل وأداء ولا أروع من منتخب مصر الذي قام بالهجوم والإستحواز على الملعب طول الـ 120 دقيقة، وكان حكم مباراة “بكاري جاساما” أثار الجدل بسبب تحكيمه للمباراة، والتى تُعد الأكثر جدلاً خلال البطولة من الناحية التحكيمة والقرارات الغريبة التى كنا نشاهدها طوال المباراة.

دوت الخليجيرصد تهنئة الفنانين للمنتخب المصري عقب تأهله إلى الدور النهائي من البطولة محمد هنيدي يسخر من صامويل أيتو وسخر الفنان محمد هنيدي من رئيس إتحاد الكورة الكميروني صامويل إيتو عبر صفحته الشخصية “تويتر” قائلاً:”شاهد رد فعل صامويل ايتو ابقى تعالى بدري الحرب متتأخرش”. وبارك هنيدي لااعبي المنتخب المصري على فوزهم على المنتخب الكاميرون: “مبروووووووك لمصر.. مبرووووك لمصر.. الحمد لله الحمد لله.. ابو جبل ابو جبل ابو جبل ابو جبل ابو جبل ابو جبل ابو جبل ابو جبل ابو جبل”. هاني رمزي يوجه نصيحة إلى إيتو ووجه الفنان هاني رمزي عبر موقع التدوينات القصيرة ”تويتر” رسالة إلى رئيس إتحاد الكاميروني قائلاً:”انت اللى جبته لنفسك أبقى أسأل عن المصريين قبل ماتتكلم”. يارا تهنئ المنتخب الوطني على تأهله إلى النهائي وهنأت المطربة يارا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات” تويتر” منتخب مصر على فوزه على نظيره خلال مباراة حماسية قائلة:”الف الفففف مبروووووك للمنتخب المصري.. إعقبال الكأس”. أحمد الشامي يعلق على حزن صامويل إيتو وسخر الفنان أحمد الشامي على إيتو بسبب حزنه على خسارة منتخب بلاده فى مباراة مثيرة، قائلاً:”انا فرحان في ايتو اكتر من الفوز.. دوت الخليج”. أمل ماهر تهنئ الفراعنة المقاتلين وهنأت الفنانة أمل ماهر منتخب الفراعنة على الفوز المستحق على الكاميرون: “الف مبرووووك لمنتخب مصر المقاتل وعقبال البطوله الثامنة ان شاء الله”. حسني شتا يبارك للمتخب المصري وجاءت تهنئة الفنان الشاب حسني شتا على تهنئة المنتخب المصري عبر صفحته الشخصية “تويتر”: “منتخب مصر..عملوها الرجاله الله اكبر الله اكبر الله اكبر على كل ظالم ومليون مبروك لمصر”. منتخب مصر يفوز على نظيره الكاميروني حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

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