/677231/ميمي-جمال-عن-اعتزالها-للتمثيل-كنت-فاكرة-هاخد-ملايين-واتفاجأت-بمبلغ-صغير

تحدثت الفنان الكبيرة ميمي جمال عن سبب عودتها للساحة الفنية مرة أخرى بعد قرار اعتزالها، مشيرة إلى تغيبها عن التمثيل لما يقرب من 5 سنوات.

دوت الخليجرصد تصريحات ميمي جمال عن عودتها للتمثيل

وقالت ميمي جمال عبر برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى الفضائية، وتقدمه الإعلامية شفاكي المنير: «أنا غائبة من حوالى 5 سنوات عن الفن، وكنت بتفرج على التليفزيون سمعت إن الفنانين بياخدوا ملايين كتير وقولت أرجع يمكن أخدلي مليون جنيه، جلست مع أحد المنتجين وفاجئني بمبلغ صغير مشيت».

وتابعت: «أنا المهم عندى أقدم دور له رسالة، ولما رجعت حسيت نفسي ممثلة مبتدئة علشان الكاميرات اتغيرت وكل حاجة اتغيرت».

من هي ميمي جمال

ميمي جمال، ولدت في 21 يونيو عام 1941 وهي ممثلة مصرية، تعتبر أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم المستهترة عام 1953، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 69 عاماً، وهي الفنانة الأنثى الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والتلفزيون العربي بحصيلة 500 عملاً فنياً مؤرشف، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد محمود المليجي، حسن حسني، وصبري عبد المنعم في الممثلين الأكثر حضوراً في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي.

تزوجت من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبا ثلاث بنات هن سمية، والتوأم نجلاء ونورا، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.

أهم أعمال ميمي جمال

من المسلسلات:”ورا كل باب ج 2، عائلة الحاج متولي (نور الشريف - ماجدة زكي - غادة عبد الرازق - سمية الخشاب)، أهلاً بالسكان 1984، الباحثة 1979، نوسة وبسبوسة، الباطنية”.

من المسرحيات:”مسرحية نمرة 2 يكسب، مسرحية العبيط، مسرحية مطرب العواطف، مسرحية المشاكس (محمد نجم - محمود القلعاوي)”.

الجدير بالذكر أن ميمي جمال، بدأت العمل في السينما وهي طفلة ثم ظهرت في ادوار صغيرة اشبه بالكومبارس إذ ظهرت في دور البنت لعماد حمدى ومديحة يسرى في فيلم "أقوى من الحب"، وعملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص كما عملت في مسرح نجم وفي المزيد من المسرحيات وفي التلفاز.