/677230/رمضان-صبحي-الجميع-يقاتل-من-أجل-التتويج-وجاهزين-للسنغال

تحدث رمضان صبحي لاعب منتخب مصر، عقب فوز الفراعنة على الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل إلى النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية على قناة بي إن سبورت: "جاهز في أي وقت أن أشارك في المباريات، وانا تحت أمر منتخب مصر".

وأضاف: "غيابي عن التدريبات كانت فترة مؤقته، والأن أنا جاهز للمشاركة بشكل طبيعي تحت أي ظرف".

وزاد: "الموضوع صعب علينا جداً، أننا نلعب 3 مباريات بهم وقت إضافي يشكل صعوبة كبيرة علينا، ولكن نتحدى جميع الظروف".

وأشار: وكل واحد خايف على نفسة في الظهور بشكل سيء، وكلن بنحاول نظهر أفضل ما عندنا".

وأختتم قائلاً: "بنحضر لمباراة السنغال بكل قوة، ونستعد لها من الأن، وإن شاء الله نفوز بالبطولة".

محمد عبد المنعم: عايزين نفرح الشعب المصري ليه زمان مفرحش ببطولة

نجح الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني، من تحقيق رجل المباراة بكل أريحية وقوة، بعد تقديم أداء ولا أروع في المباراة في الخط الخلفي.

وقال عبد المنعم في تصريحات مع مراسل بي أن سبورت، بعد المباراة: "الحمد لله على المكسب، ومهم طبعاً".

وأضاف: "وبهدي المكسب ده لأهل بيتي اللي واقفين دايماً في ضهري".

وواصل: "عايزين نفرح الشعب اللي ليه زمن مفرحش بالتتويج بأمم إفريقيا".

واختتم: "واخدين البطولة خطوة بخطوة ولا نتسرع في الحكم على نتائج المباريات مبكراً".

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

ضربات الجزاء الترجيحية

- أبو بكر يسجل للكاميرون

- زيزو يسجل لمصر

- تولوي يهدر للكاميرون

- محمد عبد المنعم يسجل لمصر

- سيليتي يهدر للكاميرون

- مهند لاشين يسجل لمصر

- كلينتو يهدر للكاميرون

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش