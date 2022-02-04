هاني شاكر يحتفل بفوز المنتخب المصري بهذه الطريقة  

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دوت الخليج يرصد احتفال هاني شاكر بفوز المنتخب الوطني أمام الكاميرون

هاني شاكر يهنئ المنتخب والشعب المصري بالفوز أمام الكاميرون

نشر الفنان هاني شاكر صورة له وهو يحتفل بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني منذ قليل، والتأهل للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية، وكتب عليها:" مبروك لمصر ام الدنيا"، ورفقها بإيموجي العلم المصري.

النقابة تتبنى الموهوبين من ذوي الهمم

من ناحية أخرى، أصدرت النقابة بيانًا أعلنت فيه تبني المواهب من ذوي الهمم قائلة: "في إطار تنمية برنامج فخامة رئيس الجمهورية لرعاية ذوي الهمم الذي يتفق مع دور النقابة في البحث وتنمية المواهب ورعايتهم لدعم جيل جديد، قررت النقابة الإشراف الفني علي مسابقة لتنمية مواهب ذوي الهمم من الموهوبين بجانب المواهب الواعدة مع شركة A T one shot للإنتاج لإقامة مسابقة للغناء، وسوف يتم إنتاج عمل مسرحي متكامل من إنتاج الشركة وغناء الفائزين في المسابقة".

وأضافت النقابة في بيانها: "وهذه أولي خطوات النقابة برنامجها لتنمية القدرات واكتشاف مواهب واعده تحمل سمات وملامح الفن المصري المقدر لدي كافة الشعوب العربية وتظل مصر رائدة بفنها وثقافتها.. عاشت مصر منبرآ للثقافة والفنون .. نقيب المهن الموسيقية - هاني شاكر".

الشوط الأول لمباراة مصر والكاميرون

وانتهى الشوط الأول بين المنتخب الوطني والكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف على الملعب "الأوليمبي"، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي، وبدأ منتخب الكاميرون بأستحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات، وهدد الفراعنة مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش.

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمى

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموشد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز ولكن تخرج بجوار القائم.

ونتمنى لمنتخبنا الوطني أستكمال مسيرة إنجازاتهفي المباراة القادمة والعودة لنا بكأس الأمم الإفريقية.