/677225/أنتم-الأحق-باللقب-رياضة-النواب-تهنئة-القيادة-السياسية-والمنتخب-القومي-بالصعود-لنهائي-أفريقيا

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومنتخب مصر بالصعود لنهائي أمم افريقيا ، بعد اداء بطولي يعكس شخصية المواطن المصري وقدرته في التغلب علي الصعاب .

دوت الخليج

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب خلال التهنئة التي قدمها للجهاز الفني واللاعبين ، أنكم اثبتك فعليا انكم الافضل والأجدر بالفوز باللقب بعد اداءكم القوي في تلك البطولة ، وتابع : ننتظركم تعودون بالكأس الغالية ليتوج مشواركم الكبير بكأس الأمم الافريقية من أجل صناعة تاريخ لذلك الجيل واسعاد الجماهير ".

رياضة النواب تهنئة القيادة السياسية والمنتخب القومي بالصعود لنهائي أفريقيا

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن الرياضة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب المصري والرياضة المصرية ما لم يقدمه أي رئيس من قبل قائلا : مبروك لمصر ولشعبها العظيم ".

وتابع ": باسمي وأسم اعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل لدور الاربعة ببطولة أمم أفريقيا عقب التغلب على المنتخب المغربي الشقيق ،متمنيا لهم التوفيق ومزيد من التطور في الأداء خلال المباريات المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية"

رئيس رياضة النواب يطالب بالوقوف بجانب المنتخب للفوز بالبطولة

وجدد رئيس لجنة الشباب مطالبه للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة والتوحد خلفه والشد من أزره مطالبا لاعبي المنتخب بالعودة بالبطولة لاسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول علي اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عام وبذل اقصي ما في وسعهم في المباراة المقبلة امام منتخب السنغال في المباراة النهائية "

يذكر ان منتخب مصر فاز بضربات الجزاء الترجيحية بعد الفوز علي الكاميرون أصحاب الارض والجمهور .