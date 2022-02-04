/677224/هاني-رمزي-يقرر-اعتزال-التمثيل-بسبب-كبر-سنه

كشف الفنان هاني رمزي، خلال برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة أون، عن السبب الوحيد الذي يقرر به اعتزال التمثيل.

دوت الخليجيرصد السبب وراء اعتذار الفنان هاني رمزي عن الفن

وقال هاني رمزي خلال البرنامج، إجابة، على سؤال وجهه أمير كرارة: "متى تقرر اعتزال الفن"، فأجاب: "لو عطائى قل بفعل السن هعتزل، هقول كدة كفاية بدل ما أبهدل نفسى، هيبقى قرار مش».

واضاف هاني رمزي، قاىلا: "نفسى أرجع صغير تانى، وأعيش من غير هموم".

هاني رمزي يشيد بصلاح عبد الله

وتحدث هاني رمزي، عن علاقته بالفنان الكبير صلاح عبد الله، قائلا: "صلاح ده أخويا الكبير وأبويا وابنى، هو اللى أخرج لى المشاهد اللى دخلت بها معهد الفنون المسرحية، ورشحنى للأستاذ محمد صبحى، وهو أحد أعمدة فيلم أبو العربى".

هاني رمزي في القاتل الذي أحبني

وكشف هاني رمزي شخصيته في المسلسل قائلاً عبر حواره ببرنامج "ET بالعربي":"أجسد دور شخص اسمه "معتز" رسام مغمور جداً ويصل للعالمية في نهاية المسلسل، ونرى في العمل أحداث عجيبة جداً اتعرض لها وتعيش هذه الشخصية في لغز كبير غير طبيعي لا يعرف حله هو، ولا أي شخص يستطيع حله حتى الشرطة".

وأضاف:"اللغز عبارة عن أن شخصية معتز لما بيزعل أو يضايق من حد تاني يوم نلاقيه مات وانتهى.. وأحنا مش عارفين هل معتز اللي بيقتلهم ولا لا؟..احداث كتير جداً بالمسلسل في قالب كوميدي".

هاني رمزي يدعم لطفي لبيب

وكان قد نشر هاني رمزي صورة تجمعه بالفنان لطفي لبيب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “أملنا في ربنا كبير انه يتمم شفاك على خير وترجع للفن ولمعجبينك اللي بيتمنوا يشوفوك تاني على الشاشة.. انت في قلوبنا يا عم لطفي وكلنا بندعيلك”.