/677221/نشرة-أخبار-الفن-شاهد-تحذف-الدعاية-الخاصة-لمسلسل-باسم-سمرة-لسبب-مجهول-نجوم-الفن-يدعمون-المنتخب-أمام-الكاميرون-وهذا-موعد-جنازة-عايدة-عبدالعزيز

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والتي من المقرر أن يوفرها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

هبة عبد الغني تدعم محمد صبحي

انضمت الفنانة هبة عبد الغني، لقائمة نجوم الفن الداعمين للفنان الكبير محمد صبحي، وذلك بعد حملة الهجوم الذي تعرض لها من قبل تركي آل الشيخ، وعدد من الشعب السعودي، بعدما أقر بأنه رفض عرض مسريحته مقابل الملايين في موسم الرياض السعودي، ما أدى إلى إغضاب البعض، فكتبت عبر موقع انستجرام: «السيد الفنان الأستاذ محمد صبحي؛ وقفة اجلال وتقدير واحترام لحضرتك ولكل من رفض ويرفض ان يتحول الى سلعة؛ لأصحاب البطون المتخمة والعقول الخاوية؛ واستنكار لكل من سولت له نفسه انه ملك بدولاراته فالملك لله الواحد القهار».

وتابعت هبة: «انت يا استاذنا كبير ونباح الحيوانات المسعورة عمره ما يهزك؛ دمت لنا قيمة وقامة نفتخر بها جميعا جيل بعد جيل ولاخر الزمان؛ هبة عبد الغني، أحد أبنائك في الفن الكثيرين جدا الذين لا تعرفهم».

شاهد تحذف الدعاية الخاصة بمسلسل «منورة بأهلها» لسبب مجهول

قامت منصة شاهد الإلكترونية بعمل غريب، أثار تساؤلات عدد كبير من الجمهور، إذ أنها حذفت مسلسل «منورة بأهلها»، الذي يشارك به الفنان باسم سمرة بجانب عدد من نجوم الفن اللامعين، الدعاية الخاصة بالعمل، قبل عرضه بساعات.

جاء ذلك على لسان مؤلف العمل، محمد أمين راضي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كل ما له علاقة بدعاية مسلسل منورة بأهلها، تم مسحه من كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ شاهدVip وتم مسح صفحة إعلان المسلسل من منصة العرض، بالرغم من أنه يفصلنا أقل من ٨ ساعات على ميعاد العرض المعلن من قبل منصة شاهد ليس لديّ أي معلومات»، ورجح البعض بأنه قد يكون السبب دعم باسم سمرة لمحمد صبحي وسبه لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الترفيهية بالمملكة.

مشاهير الفن يدعمون المنتخب الوطني أمام الكاميرون

وبدأ العديد من نجوم الفن بدعم المنتخب الوطني قبل بدء مباراته أمام الكاميرزن، التي من المقرر أن تكون صعبة وحماسية، وكان من بين هؤلاء محمد ثروت الذي كتب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة جمعته مع شيكو بإحدي أعماله الفنية مشجعًا للمنتخب مصر، قائلًا:”إيتو ما إيتوش .. المصري ميهمهوش”.

ونشر الفنان مصطفى حجاح عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام صورة له، وعلق عليها قائلًا:”هنكسب بإذن الله وكلنا هنفرح ومصر كلها هتفرح بس كلنا نقول يارب يارب”، وعلى نفس السياق لنبيل الحلفاوي، وعلي ربيع، وهاني رمزي وغيرهم ممن النجوم الكبار.

وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز وهذه تفاصيل الجنازة

وتوقفت الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، بعد صراع مع مرض الزهايمر عن عمر يناهز 85، ومن المقرر تشييع جثمانها، غدا الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا.. وهذه الحالة الصحية لميرهان حسين

وأصيبت الفنان رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا المستجد، وكتبت رانيا فريد شوقي عبر «فيسبوك»: «من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا قولتلهم أنتم بتنبورو عليا أنا ما جاليش كورونا قبل كده، قوم إيه إمبارح تكسير في الجسم ورعشة وكحة، فأعمل مسحة تطلع إيجابي، الحمد لله الأعراض بسيطة عشان واخده اللقاح».

أما عن ميرهان حسين، فطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، فكتبت: أنا الحمد الله بقيت أحسن بكتير وقربت تعافى تمامًا إن شاء الله، كل يوم أصحى على هدايا جميلة وعلى دعوات بالشفاء دعتولي بيها من قلوبكم على رسايل ومكالمات بيتطمنوا عليا.. كل كام ساعة ناس تبتعتلي ورد وناس تبعتلي شكولايته وناس تبعتلي أدوية.. وناس تقولي إحنا جنبك لو احتاجتي أي حاجة تكون عندك، شكرًا بجد على الحب دة أنا مش عايزة غيره».