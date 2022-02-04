/677220/محمد-عبد-المنعم-أفضل-لاعب-بمباراة-مصر-والكاميرون

حصل محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب، بمباراة الفراعنة أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم عبد المنعم لقاء كبير أمام الكاميرون، وأستطاع أن يحافظ على نظافة شباك مصر بجانب أبو جبل وخط دفاع المنتخب الوطني.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعدما تألق محمد أبو جبل وتصدى لركلتي جزاء، والثالثة أهدرها لاعب الكاميرون أعلى المرمى.

كأس أمم أفريقيا

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات.

وفي الشوط لاإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.

وأتيجت فرصة خطيرة لرمضان صبحي، ولكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية قوية.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة إلى اركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل للدور النهائي لمقابلة السنغال.

ضربات الجزاء الترجيحية

- أبو بكر يسجل للكاميرون

- زيزو يسجل لمصر

- تولوي يهدر للكاميرون

- محمد عبد المنعم يسجل لمصر

- سيليتي يهدر للكاميرون

- مهند لاشين يسجل لمصر

- كلينتو يهدر للكاميرون

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي، محمود جاد، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبد الله السعيد

تشكيل الكاميرون أمام مصر بأمم إفريقيا:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو – جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي

خط الوسط: مارتن هونجلا – فرانك زامبو أنجويسا – صامويل أوم جوت

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي – فينسنت أبو بكر – نجامالو مومو