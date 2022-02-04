/677219/موعد-مباراة-مصر-والسنغال-في-نهائي-كأس-أمم-إفريقيا-2021

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا الأحد المقبل، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب أولمبي بمدينة ياوندي بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مباراة الأحد المقبل في ختام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي احتضنتها الأراضي الكاميرونية، من التاسع من يناير حتى السادس من فبراير الجاري.

طرفي نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي البطاقة الأولى في المباراة النهائية، بعد تخطية منتخب بوركينا فاسو، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بأولى أهداف المباراة في شباك السنغال، ولكن رد أسود التيرانجا كان قوي بثلاثية، وينهي اللقاء، في الشوط الثاني.

وضرب منتخب الفراعنة موعد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع السنغال صاحب الطموح، في نهائي البطولة، بعد تخطي الفراعنة عقبة منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة.

منتخب الكاميرون أمام مصر

بدأ منتخب الكاميرون يتحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

كأس أمم أفريقيا

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات.

وفي الشوط لاإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.

وأتيجت فرصة خطيرة لرمضان صبحي، ولكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية قوية.