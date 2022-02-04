/677217/جاحد-وزعيم-عصابة-نجوم-الفن-يهاجمون-حكم-مباراة-منتخب-مصر-والكاميرون

أعرب نجوم الفن عن استيائهم من الحكم بكاري جاساما الذي أثار الجدل بسبب تحكيمه لمباراة مصر والكاميرون بشكل لا يليق بالكرة الأفريقية.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانين على حكم مباراة منتخب مصر والكاميرون “بكاري جاسما” محمد هنيدي فنشر محمد هنيدي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لحكم المباراة معلقًا بطريقة ساخرة:”متبصلهوش لحسن يطردك”. مي كساب تعلق على حكم مباراة منتخب مصر وكتبت الفنان مي كساب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مهاجمة الحكم الغامبي قائلة:”يا حكم يا ناقص يا عديم الضمير”. نبيل الحلفاوي يسخر من كروت بكاري جاساما وقال الفنان نبيل الحلفاوي عبر صفحته الشخصية “تويتر”: طب انا عملت إيه؟ إداني إنذار وانا قاعد بتفرج في بيتنا!”. أحمد شامي ينال إنذار من حكم مباراة منتخب مصر والكاميرون وكتب الفنان أحمد الشامي بطريقته الكوميدية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”بكاري فاضل يطلعلي انا انذار و انا قاعد علي الكنبة”. يارا تندهش قرارات حكم مباراة مصر وعلقت المطربة يارا على حكم المباراة عبر صفحتها الشخصية “تويتر”: حكم المباراة يضحك.. بجد مش معقوووووول”. مباراة مصر والكاميرون انتهى الشوط الإضافي الثاني بين مصر والكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف لتتجه المباراة لركلات الجزاء.، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي. تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون محمد ابوجبل في حراسة المرمي خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش توجيهات نبيل الحلفاوي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المباراة أمام الكاميرون من جانبه، دعم الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الكاميروني، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، حيث غرّد الحلفاوي عبر حسابه على تويتر وكتب قائلا: “‏‏‏‏‏أبطال منتخبنا اليوم.. مش محتاجين توصية بخصوص الروح القتالية.. بتعملوا اللي عليكم واكتر والله”. وتابع الحلفاوي: “مطلوب من الدفاع.. تركيز ويقظة طول الـ 90 أو الـ 120 دقيقة”. وأضاف نبيل الحلفاوي: "الهجوم.. اللمسة الواحدة “المتقنة” تقيكم الإصابات وتوفر الجهد وتشتت الخصم وتصنع الفرص، ربنا معاكم ومنصورين إن شاء الله".

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