/677229/مصطفى-كريم-يستعرض-تفاصيل-كتابيه-الحياة-الطيبة-والقوى-الإنسانية-بمعرض-الكتاب

استعرض مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تفاصيل كتابيه الحياة الطيبة والقوى الإنسانية بمعرض الكتاب، موضحا أن الكتابين يتحدثان عن علم النفس الإيجابي والذي يهدف إلى تقديم برامج عملية تساعد الفرد على تحقيق النجاح والسعادة بدلا من اكتفاء علم النفسي لعقود بالحديث عن الاضطرابات والأزمات النفسية فقط.

دوت الخليج

وتابع كريم خلال تصريحاته لموقع دوت الخليج أن شعار تنسيقية شباب الاحزاب هو سياسة بمفهوم جديد، وهذا الشعرا لخص لخص تجربة التنسيقية، من حبث العمل والاداء والفكر، مشيرا إلى انه يتم العمل على اعطاء السياسة شكل مختلف، لأنه قبل 25 يناير كان يوجد صراع سياسي، وهو ما ادركته التنسيقية من خلال توحيد صفوف الاحزاب المختلفة داخل كيان واحد.

مصطفى كريم يستعرض تفاصيل كتابيه الحياة الطيبة والقوى الإنسانية بمعرض الكتاب

ونوه كريم أن تنسيقية شباب الاحزاب تقوم في الأساس على تمكين الشباب، من خلال تاهيلهم على على القيادة والادارة، مشيرا إلى أنه يوجد ما يقرب من 40 نائب شاب تحت قبة البرلمان بالإضافة إلى شغل المناصب الأخرى.