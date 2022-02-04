/677222/عزيمة-لا-تلين-الرئيس-السيسي-يهنيء-المصريين-بعد-صعود-المنتخب-الوطني-لنهائي-أمم-أفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهنئة للشعب المصري ، وذلك بعد صعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية.

دوت الخليج جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك مضيفا:” أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. عزيمة لا تلين.. الرئيس السيسي يهنيء المصريين بعد صعود المنتخب الوطني لنهائي أمم أفريقيا وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم”.

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