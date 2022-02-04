الرئيس السيسى يهنئ المنتخب بالصعود لنهائى أفريقيا: المصرى قادر على صنع المستحيل

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطنى لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية. وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين". أضاف الرئيس: "لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

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