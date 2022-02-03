/677216/مصر-والكاميرون-إلى-ركلات-الجزاء-لحسم-المتأهل-للنهائي

انتهى الشوط الإضافي الثاني بين مصر والكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف لتتجه المباراة لركلات الجزاء.، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

ودخل تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني، وتحسن أداء منتخب مصر، وهدد مصطفى محمد مرمى الكاميرون برأسية في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 56 شهدت أخطر فرص منتخب مصر بعد خطأ من دفاعات الكاميرون، ليتفرد محمد صلاح بمرمى أونانا، ولكن يقطع الكرة من صلاح بنجاح.

وظلت معظم أوقات المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين سوا على فترات.

مصر ضد الكاميرون

وفي الدقيقة 85 دخل إمام عاشور بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين بدلاً من محمد النني.

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات.

وفي الشوط لاإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.

وأتيجت فرصة خطيرة لرمضان صبحي، ولكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية قوية.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة إلى اركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل للدور النهائي لمقابلة السنغال.