/677212/نجم-الإنسانية-تامر-حسني-يستجيب-للطفل-مصطفى-بعد-استغاثة-والدته

استجاب تامر حسني لطلب طفل أصيب بمرض غير هيئته، وقام تامر بزيارته والغناء معه، كما يفعل دائمًا مع كل الأطفال المرضى وذوي الهمم من محبيه، عندما يطلبون رؤيته أو يصل أحد من أهلهم له، وهذه المرة ذهب للطفل المريض بعد ساعة واحدة فقط من بعد معرفته بحالة الطفل ومدى حبه له.

موقع دوت الخليج يرصد زيارة تامر حسني لطفل مريض في منزله

تامر حسني بيفرح مصطفى

وقام الفنان تامر حسني بالذهب إلى منزل مصطفى، الطفل الذي أصيب بمرض غير هيئته وجعله هزيلًا، بمجرد معرفته بأن مصطفى يحبه، وفي بداية الأمر لم يكن الطفل يصدق أن هذا هي النجم المشهور الذي يحبه ويغني أغانيه، ولكن قام تامر حسني بتشغيل فيديو له على هاته المحمول، وبدأ يغني مع الطفل أغنية "خليك فولازي"، حتى صدق الطفل وشكره وعبر له عن حبه الشديد له ولأغنياته، وختم تامر زيارته لمصطفى بالدعاء له بالتعافي من مرضه والعودة إلى حياته الطبيعية.

صفحة الرسمية لحالة الطفل مصطفى

ونشرت الصفحة الخاصة للطفل مصطفى فيديو لزيارة الفنان تامر حسني له بمجرد معرفته بحالة مصطفى، وبأنه شديد التعلق به ويحفظ جميع أغانيه، وكتبت الصفحة:" اول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد"، وعلق متابعي هذه الصفحة بالدعاء لمصطفى بالشفاء العاجل، وللفنان تامر حسن بالسعادة ناتج مع يفعله مع مصطفى وغيره من الحالات المريضة وزوي الهمم، وإسعاده لهم.

تامر حسني يسترجع ذكرياته من فيلم البدلة

من ناحية اخرى، نشر الفنان تامر حسني منذ أيام فيديو معدل صوتًا من أحد المشاهد في أفلامه برفقة الفنانة دلال عبد العزيز و أكرم حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا"ملعوبه.. اللي عملها أستاذ"، وطلب من الجمهور الدعاء للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال:"بالمره بقى بعد اذن الجميع اللي شاف و ضحك، ياريت يدعي بالرحمه للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز و الفنان الراحل سمير غانم و كل أمواتنا و ربنا يخليكم لبعض يا اغلى الناس".