القوى العاملة: توعية المنشأة بسداد مستحقات صندوق الطوارئ للعمال بسوهاج

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، اجتماعا مع مسؤولى صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمكاتب العمل ووحدة الصندوق بالمديرية؛ لمتابعة استيفاء مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال من المنشآت.





وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع ضرورة التزام كافة المنشآت التى يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر والتى تبلغ بسوهاج 105 منشآت بالالتزام بسداد حصة الصندوق وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مع ضرورة توعية المسئولين بالمنشأة على الالتزام بالسداد شهرياً بحد أقصى منتصف الشهر التالى تجنباً لتوقيع غرامات تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.

وشدد مدير المديرية على ضرورة تنفيذ التعليمات التى يصدرها مجلس إدارة صندوق الطوارئ الذى يرأسه وزير القوى العاملة محمد سعفان بتوعية المنشآت بالهدف من الصندوق والذى يمثل الأمان والضمان للعمال حال توقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليا أو جزئياً لظروف اقتصادية .

وتم فى الاجتماع تكليف المفتشين المسؤولين على تحصيل مستحقات الصندوق بالمكاتب بالتفتيش المتابعة الشهرية للمنشآت الخاضعة للصندوق والتوعية بشكل مستمر بأحكام القانون واللائحة التنفيذية له وكافة التعليمات الصادرة وعقد ندوات توعية للمختصين بالمنشآت على أن يكون ذلك بالتنسيق مع رئيس وحدة الصندوق ومدير إدارة الرعاية.

حضر الاجتماع أشرف كمال مدير عام رعاية القوى العاملة، والسيد عبدالله رئيس وحدة الصندوق بالمديرية، ومسؤولى الصندوق بمكاتب العمل على مستوى المحافظة.