/674996/المصريين-الأحرار-يهنئ-الرئيس-والشعب-المصري-بعيد-الشرطة-وذكرى-ثورة-يناير
هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة رجال وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى عيد شهداء الواجب والوطن الشرطة وثورة 25 يناير.
دوت الخليج
وقال الحزب في بيان صحفي، إن التاريخ يُخلّد دور رجالًا تصدوا ببسالة ضد احتلال الإنجليز الغاشم وما زالوا يقدمون التضحيات والشهداء ويسفك دماء طاهرة مقابل حفظ استقرار الوطن والجبهة الداخلية للبلاد، جنبًا إلي جنب مع أبطال قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه.
تصحيح المسار
ويؤكد المصريين الأحرار، أن مصر وأبطالها من الشرطة والجيش سياج الأمن والأمان للوطن، وشبابها خيرة أبناء الأرض الطاهرة خرجوا في 25 يناير لتحقيق حلم التصحيح؛ وواجهوا براثن التيارات الراديكالية وحكم الإخوان بتصحيح المسار في ثورة 30 يونيو التي قادها الشعب وحماها الجيش وجاءت بقيادة رشيدة للبلاد في ظروف غاية الخطورة.
جهود رجال الأمن
وإذ يثمن الحزب كافة جهود رجال الأمن والأمان الشرطة والجيش تحت قيادة البلاد الحكيمة في مواجهة كافة الظروف والمصاعب لتحقيق معادلة يفتقدها الكثير من البلدان والدول هي إرساء الاستقرار والمضي بقوة للبناء والإعمار والتنمية والرخاء. وكان حزب« المصريين الأحرار» أرسل برقيات تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، والقيادات الأمنية.
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