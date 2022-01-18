نجوم مسلسل أصحاب ولا اعز يتالقون بالملابس الرسمة على السجادة الحمراء

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تالق نجوم مسلسل " اصحاب ولا اعز"، أثناء ظهورهم فى العرض الخاص لمسلسل على السجادة الحمراء، والذي سوف يعرض على شبكة نتفيلكس العالمية.

دوت الخليج

منى زكى واياد نصار بالعرض الخاص

حضر أبطال المسلسل كل من الفنانة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود ، والمخرج وسام سميرة وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

ومن المقرر يبدأ عرض "أصحاب ولا أعز" على منصة نتفليكس، يوم 20 يناير المقبل عبر شاشتها في 190 دولة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

فيلم 11.11

شوق الفنان إياد نصار لطرح احدث اعماله السينمائية بعنوان " 11.11"، عبر نشر فيديو تشويقي قصير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليه قائلا: "الإعلان التشويقي لفيلم 11.11، مفيش حاجة بتحصل صدفة، قريبا بدور العرض".

وفيلم 11.11 من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم إنجي المقدم، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبد الحليم، وعمر الشناوي.

دور إياد نصار في فيلم 11.11

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه.. وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

إياد نصار يبدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان "قانون العمل"

من ناحية أخرى، بدأ الفنان إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل «قانون العمل» الذي ينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

ويشارك إياد نصار في دور البطولة كلا من الفنان إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.