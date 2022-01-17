/673121/رياضة-الشيوخ-تناقش-اقتراح-التنسيقية-باستضافة-بطولة-سباق-السيارات-فورمولا

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستضافة بطولة سباق السيارات فورمولا في مصر.

دوت الخليج

يهدف هذا المقترح باستضافة تلك البطولة في مصر وتقديم هذا النوع من الرياضات صديقة البيئة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ هذا العام.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ تناقش اقتراح التنسيقية باستضافة بطولة سباق السيارات فورمولا

ويساهم استضافة هذه البطولة، في نشر والترويج للسيارات الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

ووافقت اللجنة على الاقتراح من حيث المبدأ، وأوصت بعمل جلسة أخرى لمناقشة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

هذا وناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالمواني المصرية، كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.

تأتي فلسفة هذا الاقتراح نظراً لموجة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار التي تواجه العالم، ومن المتوقع استمرار تصاعدها الفترة المقبلة، والتي من أهم أسبابها "أزمة سلاسل التوريد العالمية" ونقص الحاويات، الأمر الذي كشف أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على العالم والاقتصاد العالمي، الأمر الذي يمثل خطورة، فعلى النقيض تماماً في حالة حدوث خلل _ كما نحن نعيش الأن _ وظهور "أزمة سلاسل التوريد" الناتجة عن الأحداث العالمية والمترتبة على جائحة كورونا، الأمر الذي يؤدي إلى شلل في حركة التجارة بين الدول وزيادة أسعار النقل البحري وبالتالي زيادة فى الأسعار والتضخم، ومن هنا تأتي أهمية "صناعة وإصلاح حاويات الشحن"، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تناقش اقتراح التنسيقية إنشاء مركز لوجستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالمواني المصرية

وترجع أهمية المكان، إلى موقع مصر وقناة السويس، وهو العامل الأساسي والفريد لإقامة هذه الصناعة الهامة التي تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية.

وأوصت اللجنة بتبني المقترح، وفتح قنوات اتصال مع الجهات المعنية كافة، واستيفاء كافة الدراسات والبيانات للتنسيق مع الجهات المختصة لتبني هذا المقترح الطموح، لما له من مكاسب متعدده على المستوى الاقتصادي والإستراتيجي.