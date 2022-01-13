فتاة نيجيرية من منتدى شباب العالم: مصر جمعتنا والرئيس السيسي بث فينا الأمل

قالت تولما جورج، محللة تجارية، أحد الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم 2022 من نيجيريا، إنها فخورة للغاية بمشاركتها في منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أنه أصبح أهم منصة دولية للشباب.
وعبرت الفتاة النيجيرية عن سعادتها وفخرها بالمنتدى، حيث إنه استطاع جعل شباب العالم يتحدوا تحت شعار المعرفة والإبداع والسلام، موضحة أنها تتفق وشعار منتدى الشباب، وأصبحت أكثر ايمانا بأن الشباب هم القوة الحقيقية فى بناء مستقبل العالم.
وقدمت الشابة النيجيرية كل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطاقة الحب والأمل التى بثها وزرعها فى روح ونفوس شباب العالم، على اختلاف جنسياته وألوانه.
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