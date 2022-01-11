ممثل الجمعيات التنموية بإفريقيا: منتدى شباب العالم فريد من نوعه

قال محمود محمد أحمد ممثل عن جمعيات تنموية فى إفريقيا، إن منتدى شباب العالم فريد من نوعه، مضيفا أن افتتاح النسخة الرابعة للمنتدى كانت مميزة وجاءت فى جو رائع.

وأضاف محمود محمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، أنه لا يستطيع أن يصف شعوره بتواجده فى مصر أم الدنيا، مشيرا إلى أنه استفاد من المنتدى بـ 5 فوائد، الأولى أن العالم يبحث عن الإنسانية جمعا وأن مصر بلد السلام واستفاد أيضا أهمية التنمية المستدامة لإفريقيا وأن الحياة تكون أجمل بعد كورونا إذا قابلنا بنية صالحة وباستعداد تام وأن نعمل، ولا نستسلم مهما كانت الظروف.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.