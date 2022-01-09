جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامى الراحل وائل الابراشى الذى يعد أحد وأبرز الإعلاميين ممن قدموا إعلاما مهنيا صادقا وساهم من خلال برامجه المتميزة فى تقديم معالجات لكثير من مشكلات وهموم المواطن، وقدم لشاشة التليفزيون برنامج التاسعة.





كما كان الإعلامى الكبير يمتلك قلما صحفيا حرا وبكتاباته الصحفية المتميزة التى عبرت عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن. وتقدمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامى الراحل ولجميع زملاء العمل الإعلامى والصحفى، داعيه الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاحب قلم صحفى حر.. الوطنية للإعلام تنعى وائل الإبراشى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.