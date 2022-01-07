/670950/أمانة-القاهرة-بحزب-حماة-الوطن-تشكل-لجان-علي-مستوي-المحافظة-لزيارة-الكنائس-ومشاركة-الإخوة-الأقباط-بعيد-الميلاد-المجيد

حرصت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن على مشاركة الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بناءا على توجيهات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى واللواء أحمد العوضى النائب الاول لرئيس الحزب وسياده الأمين العام للحزب اللواء طارق نصير وأمانه تنظيم الجمهوريه بقياده الدكتور احمد العطيفى.

حيث كلف اللواء ايهاب هلال امين حزب حماة الوطن بالقاهرة بتشكيل وفود علي مستوي قطاعات المحافظه لزيارة كنائس محافظة القاهرة.

حيث شاركت قطاع شمال القاهرة برئاسة فؤاد اللواء رئيس قطاع شمال القاهرة و أعضاء هيئة مكتب قطاع شمال القاهرة وحضور كل الامناء بقطاع شرق القاهره و هيثم الرفاعي أمين أمانة روض الفرج و أعضاء أمانته و سلطان عبد الغفار أمين أمانة الساحل و أعضاء أمانته وسيد أسماعيل أمين أمانة الشرابية و أعضاء أمانته، ومحمد عليوة أمين أمانة الزواية الحمراء و أعضاء أمانته.

كما شارك قطاع شرق القاهرة بتهنئة كنيسة بمدينة نصر بحضور هالة كيرا رئيس القطاع و أمانة مدينة برئاسة عاطف حسان.

كما زارت أمانة شرق القاهره كنيسه العذراء مريم والانبا بشوى بالتجمع الخامس وارسال وفد من قطاع شرق القاهرة ترأسه محمد نبيل امين المجالس النيابية والمحلية بقطاع شرق القاهرة ومرافقه الامناء المساعدين بأمانة المجالس النيابية والمحلية و ريهام خطاب و نرمين امين و مها كمال و ابراهيم ابو الفضل وبمشاركة أمناء امانة التجمع الاول برئاسة على السنوسى الأمين العام وامناء أمانة التجمع الثالث برئاسة اللواء اشرف الشرقاوي وأمناء أمانة التجمع الخامس برئاسة عمرو صلاح كما زارت أمانه السلآم أول كنيسة السيده العذراء مريم والانبا شنوده و كنيسة العذراء ومارمينا بقياده امين الامانه إبراهيم المشد.

و وفد من أمانة قسم المرج بزيارة كنائس حى المرج مكون من أحمد عبده. امين التقييم و المتابعه بالقاهره سعيد شافعي امين العمال بالقاهره، هدايت ادريس. امين قسم المرج وهيئة مكتب أمانة المرج.

كما قدم وفد من أمانة طره بزيارة كنيسة الأنبا أرسانيوس بطره قام بالزياره كل من فتوح أبوالعلا أمين أمانة طره محمد عواد أمين التنظيم مجدي الصباغ أمين التواصل الشعبي، محمد الإسكندراني عاطف عبدالجليل عبير الشبرامنتي أمينة الشئون الإجتماعيه، وقد تم خلال الزيارات توزيع الهدايا والحلوي علي الأطفال بالكنائس لمشاركتهم الفرحه و رسم الابتسامه علي وجوههم.

وقدمت أمانة القاهرة التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مقدما خالص التهاني لجميع أقباط مصر.