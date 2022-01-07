/670899/مع-اقتراب-كأس-الأمم-محطات-لأسطورة-التدريب-بأفريقيا-كلود-لوروا

أقتربت كأس أمم أفريقيا من الإنطلاق الرسمي لها يوم 9 يناير من الشهر الحالي، بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومع بداية البطولة نتذكر بالطبع كلود لوروا أشهر المدربين داخل القارة السمراء، حيث درب العديد من المنتخبات الأفريقية وأحرز معهم عدة بطولات.

فأهم بطولاته عندما قاد المنتخب الكاميروني للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 1988، وقام بتدريب معظم المنتخبات الأفريقية بالبطولة لخبرته الطويلة والكبيرة بالقارة.

فالمدرب المُخضرم كلود لوروا مدير فني ارتبط إسمه كثيرًا بالقاره السمراء مدرب يعرف خبايا القارة الإفريقية جيدًا، حيث تولي تدريب عدد كبير من منتخبات أفريقيا.

نستعرض معكم مسيرة كلود لوروا مع منتخبات أفريقيا:

- الكاميرون منذ عام 1985: 1988

- السنغال 1989 : 1992

- الكاميرون 1998

- جمهورية الكونغو الديمقراطية 2004 : 2006

-غانا 2006 : 2008

- الكونغو الديمقراطية2011 : 2013

- الكونغو : 2013 : 2015

- توجو : 2016 : 2021

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.