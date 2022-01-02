حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 3-1-2022

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 3-1-2022
مهنياً: تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقك ولا ترم الكرة في ملعب الآخرين بغية التهرب من المحاسبة، فأنت شجاع وقادر على المواجهة ما دمت محقاً .
عاطفياً: قد تقع في الغرام إذا كنت خالياً، أو تواصل علاقة بدأت في الشهر الماضي، لكن هذه المرة مطلوب منك درس خطواتك بدقة كبيرة .
صحياً: تابع برنامجك الغذائي بانتظام، وواظب على ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة منك لئلا تحصل على النتيجة المرجوة .
حظك اليوم برج الثور الاثنين 3-1-2022
مهنياً: يحمل إليك المجال المهني صفقات كبيرة ومثمرة، شرط أنّ تكون طموحاً باعتدال، فالظروف تمكّنك من أن تكون تحت الأضواء.
عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجاً وتألّقًا على حياتك العاطفية لم تكن تتوقعه أبداً.
صحياً: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 3-1-2022
مهنياً: يوم يتميز بزيادة في الشكليات والصرامة والحزم والتشدد والدقة، وتهيمن عليه كذلك أهمية احترام القواعد والأنظمة .
عاطفياً: وقت مناسب لكل الأنشطة التي تتطلب مسؤولية إضافية والانضباط، وعدم اتخاذ القرارات نتيجة الليونة العاطفية .
صحياً: مارس المشي يومياً واستفد من عطلة نهاية الأسبوع للانضمام إلى الفرق التي تنظم رحلات مشي في الطبيعة .
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 3-1-2022
مهنياً: عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر.
عاطفياً: يبدأ كوكب فينوس بالتراجع في برج الحمل، فتنظر إلى الوراء وتراجع فكرك بالنسبة إلى من اعتقدته الأصدق والأقرب إلى قلبك .
صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبداً.
حظك اليوم برج الأسد الاثنين 3-1-2022
مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارة التى تسمعها اليوم في مجال عملك.
عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها، لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة.
صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 3-1-2022
مهنياً: طريقة تعاملك الجديدة مهمّة لكنها قد لا تنفع على المدى الطويل، البحث عن أسلوب أكثر فاعلية مطلوب بإلحاح.
عاطفياً: لا تقع ضحية الغيرة القاتلة، فهي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما يكن حجمها وأساسها
صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 3-1-2022
مهنياً: لا رغبة لك في تعريض الآخرين للأذى، ولكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة.
عاطفياً: يبدأ كوكب الزهرة بالتراجع في برج الحمل، فتعيد النظر في بعض العلاقات وتطرح التساؤلات وتفكر في مراجعة ضميرك حول ما يجري وتبدأ حواراً مع الشريك .
صحياً: مهما حاولت للتخلص من السمنة بلا حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتائج المتوخاة.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 3-1-2022
مهنياً: تتحسن العلاقة الشخصية بالزملاء وتتاح لك الفرصة للمصالحة وترتيب الأمور المهنية، باستطاعتك الوصول إلى نقاط مشتركة مع الآخرين.
عاطفياً: يوم من الحميمية الزائدة في العلاقة بالشريك، لكن تبدلات جذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو مزيد من التواصل الإيجابي.
صحياً: إختر من المشاريع المطروحة أمامك ما تعتبره الأنسب لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.
حظك الأبراج اليوم برج القوس الاثنين 3-1-2022
مهنياً: كُن متنبّهًا جدّاً لبعض الاشكالات والاستفزازات والفوضى في الاعمال كما في علاقتك مع بعض الزملاء..
عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.
صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك وحسن خياراتك.
حظك الأبراج اليوم برج الجدي الاثنين 3-1-2022
مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد حتى لا تقع ضحية التراكم في العمل.
عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.
صحياً: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 3-1-2022
مهنياً: يسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون. تكون المرشّح الأفضل والأبرع لتولّي مفاوضات معيّنة.
عاطفياً: تشعر بالتفاؤل بعلاقتك بالشريك وأنك وجدت الشخص المناسب لتمضية حياتك معه.
صحياً: إذا اردت المشي يومياً صباحاً يستحسن أن تتقي البرد قدر الإمكان.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 3-1-2022
مهنياً: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذه الأيام الصعبة، فالقادم سيكون أفضل.
عاطفياً: يبدأ كوكب فينوس بالتراجع إلى برجك، ما قد يعني عودة مشكلة سابقة أو حبيب قديم للظهور في حياتك .
صحياً: قد تصل إلى وقت تشعر أن العلاجات تجدي نفعاً في وضعك الصحي .
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