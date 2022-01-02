مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، مواجهات هامة في مختلف دوريات العالم، ومن ابرزها مواجهة ليفربول ضد فريق تشيلسي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مبارايات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة فريق برينتفورد ضد نظيرة أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

يخوض فريق إيفرتون مباراته أمام نظيرة برايتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 مساءً.

تقام مباراة ليدز يونايتد ضد فريق بيرنلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 مساءً.

يخوض فريق تشيلسي مباراته أمام نظيرة فريق ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والمصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.,

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ريال مدريد الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيكو مدريد رايو فاليكانو- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يخوض فريق إلتشي مبارته ضد غرناطة الساعة في تمام الساعة5:15 مساء

يخوض فريق ديبورتيفو ألافيس مباراته ضد ريال سوسييداد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تقام مباراة ريال بيتيس ضد فريق سيلتا فيجو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تقام مباراةريال مايوركا ضد نظيرة برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium.