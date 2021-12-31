/669420/مانشستر-سيتي-يصدر-بيان-بعد-سطو-مسلح-على-مدافع-الفريق-كانسيلو

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيان، بعد تعرض مدافع الفريق البرتغالي جواو كانسيلو، لسطو مسلح أمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويذكر أن السطو لمسلح على لاعبي الكرة الإنجليزية، ليس الأول في تاريخه، والتي جاء قبل ذلك على مدافع تشيلسي في الأشهر الماضية، ريس جيمس.

وتأتي عمليات السطو المسلح على لاعبي كرة القدم، بغرض الإستحواز على أموال اللاعب او ممتلكات ذات قيمة بمنزلة.

وقال النادي في بيانه:" نحن نشعر جميعًا بالصدمة والفزع بعد أن تعرض جواو كانسيلو وعائلته لعملية سطو على منزلهم مساء أمس نتج عنه كذلك تعرض اللاعب للاعتداء".

وأضاف: "جواو وعائلته لديهم كل الدعم من قبل النادي، وهو يساعد الشرطة في تحقيقاتهم في هذه المسألة الخطيرة للغاية".

وتعرض كانسيلو في صورة نشرة أمس، ببعض الكدمات في وجهه، بجانب جرح في اعلى عينه اليمنى.

وليس معروف ما إذا كان كانسيلو سيكون قادرًا على اللعب مع مانشستر سيتي في المباراة القادمة ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن مانشستر سيتي يحل ظهر غدًا السبت ضيفًا على آرسنال، على ملعب "الإمارات"، بالجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يقسو على ليستر سيتي بنصف دسته أهداف

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

أهداف المباراة

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.

وأكد رحيم ستيرلينج بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة، من خلال منطقة الجزاء تحصل عليها ستيرلينج بعد عرقلته من قبل مدافع ليستر.

عاد ليستر في نتيجة المباراة بالشوط الثاني ليقترب من التعادل بهدف، ولكن السيتي يواصل قطاره التسجيلي في المباراة.