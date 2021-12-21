/667353/أحمد-دياب-وفرنا-صندوق-للرياضيون-القدامى-من-أجل-توفير-حياة-كريمة-لهم

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول صندوق دعم الرياضيين القدامى الذي قدمه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو طالبت كثيرا بتوفير صندوق لدعم الرياضيين القدامي وهو ما استجاب له المسئولين وعلي رأسهم احمد دياب.

وتحدث أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" وقال: "الرياضيون القدامي تعرضوا لظروف صعبة خلال السنوات الماضية ومن حقهم توفير حياة كريمة لهم، وهو ما حرصنا عليه من خلال إنشاء صندوق خاص لدعمهم".

وأشار ميدو إلى أن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عاملين مجهود كبير جدا عشان تشوفوا الدوري المصري بالجودة والقوة الحالية، فما بالكم عند عودة الجماهير بأعداد أكبر.

مرتضى منصور: أمير سافر على حسابة لإنهاء أزمة القيد في الفيفا.. وعدم تواجد هاني زادة في قائمتي قضية عقد محمد إبراهيم

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان من المفترض فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وإنعقاد الجمعية العمومية اليوم الأثنين على أن يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء.

وأضاف عبر فيديو عبر صفحتة الرسمية "فيسبوك" "سنقوم بنشر إعلان انتخابات الزمالك في الصحف القومية، ثم عرضها على وزارة الشباب والرياضة ثم يتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء المقبل".

وزاد "نحترم القانون وقمنا بتعديل بعض القوانين، وتم تأجيل الإعلان من مجلس الإدارة لمدة يوم واحد فقط، وأتمنى التوفيق للجميع".

وواصل "كل القرارات التي تم اخذها الإجتماع الماضي بمنع الندوات وكل الأمور الخاصة بالانتخابات، وممنوع منعاً باتا لأي مرشح، والجميع سواسية".

مرتضى منصور

وتابع "كل من يقول أن مرتضى منصور مستبعد من الانتخابات فهذا أمر غير مقبول وليس لدى أي رد، ومن يريد النزول في الانتخابات لابد أن يكون عضواً في نادي الزمالك".

وأكمل "هناك من قالت النيابة العامة أن العضوية مزورة، وسيتم أخذ إجراءات قانونية ضد اي متجاوز ونحترم القانون وسوف يتم تطبيقة على الجميع".

واختتم "أمير مرتضى منصور سافر اليوم من أجل مقابلة المسئوليين في الفيفا من أجل إنهاء الأزمات الخاصة باللاعبين ووقف القيد، وأحد أسباب عدم تواجد هاني زادة في القائمة هو الأزمة الخاصة بعقد محمد إبراهيم".